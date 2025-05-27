«Химки» останутся в РПЛ с новым тренером

«Химки» начала процесс погашения долгов. До 1 июня клубу надо выплатить не менее 1,2 миллиарда рублей, чтобы получить лицензию на выступление в РПЛ.
«Как итог: с высочайшей долей вероятности мы увидим клуб Садыгова в новом сезоне Премьер-лиги, где ими будет руководить Осинькин», – написал журналист Иван Карпов.
В такой ситуации «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Клубы Премьер-лиги, которые выступят в стыковых матчах, также не смогут остаться в турнире на следующий сезон в случае поражения от команд Первой лиги.
- Игорь Осинькин сегодня был уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов».
- Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» с 16 апреля является Магомед Адиев.
- Подмосковный клуб закончил сезон в РПЛ 12-м с 29 очками, но пока не получил лицензию на продолжение выступлений в лиге.
- Занявшие 13-е и 14-е места «Пари НН» и «Ахмат» сыграют в стыковых матчах с «Сочи» и «Уралом» соответственно. «Оренбург» закончил сезон в зоне вылета на 15-й позиции.