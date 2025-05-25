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Реакция Орлова на чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 18:05
3

Комментатор Геннадий Орлов оценил чемпионство «Краснодара».

  • Краснодарцы впервые взяли титул.
  • Клуб основан в 2008 году.
  • «Зенит» не выиграл РПЛ впервые с 2018 года.

«Начну с того, что большой спорт и футбол в частности – это страсть, горящие глаза. Без запредельного настроя чемпионами не становятся. И вчера я специально остался дома, чтобы параллельно смотреть оба матча: «Зенит» – «Ахмат» и «Краснодар» – «Динамо».

И я считаю, что подопечные Мурада Мусаева вчера показали чемпионский футбол. Да, после первого тайма «Зенит» был на первом месте. Но как «быки» выгрызли эти золотые три очка после перерыва! Как они бились за каждый мяч. С какой страстью играли Кордоба, Сперцян и Кривцов! Вот их я бы выделил. Как они хотели победить! Страсть – синоним харизмы. Вот за счет нее, прежде всего, южане и превзошли остальных.

Мне кто-то, возможно, возразит: мол, «Зенит» же крупно победил «Краснодар» не так давно. Но о чем это говорит? О том, что питерцы способны взрываться, выкладываться на все 100. Но это все-таки редкие вспышки. А «Краснодар» показывал такой футбол и такой характер на длинной дистанции. Так что все закономерно. У сине-бело-голубых было слишком много осечек.

Конечно, нужно поздравить Сергея Николаевича Галицкого. Его и так-то в регионе все просто обожали! А теперь... Вспоминаю, когда только появился этот клуб, многие скептически говорили про его перспективы. Была же «Кубань», за которую болели в Краснодарском крае.Но Галицкий все выстроил с нуля. Прекрасный стадион, великолепный парк, шикарная база, армия болельщиков! И где сейчас «Кубань», и где «Краснодар»? Вы же заметили, что Сергея Николаевича поздравляет вся футбольная общественность! Вся страна! Это говорит о многом.

А Мусаев? Не все же верили, что у него получится. Молодой специалист... Хватит ли ему авторитета, харизмы? Хватило. Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий определяют лучшего тренера месяца. Так вот за тур до конца чемпионата стало понятно, что лучшим тренером сезона признают именно наставника «Краснодара».

И это при том, что у команды практически не было скамейки! Фактически один запасной, который выходил и мог усилить игру. Кривцов.

И еще один важный момент, о котором говорил Мусаев. В Краснодаре закрыт аэропорт. Вы представляете, как команда целый сезон перемещалась? Какая тяжелая логистика. Но «быки» с такой обоймой и трудностями все это превозмогли. Двойная победа! Это говорит о духе «Краснодара». Который, уверен, идет от владельца – Галицкого», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Орлов Геннадий
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Комментарии (3)
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Мордаванин
1748186268
во всём согласен ну только а чего такдолго выпёрдывать прописные истины патриарх трухлявый?сутки думал старая орясина
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...уефан
1748186976
...эх, как бы не забухал наш Орёл по-старчески с горя...
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The only one
1748187387
ещё один переобувшийся...
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