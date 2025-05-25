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Заявление «Черноморца» по поводу недопуска до РПЛ

Сегодня, 12:39
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Пресс-служба «Черноморца» отреагировала на неполучение лицензии для выступления в РПЛ.

  • «Черноморец» финишировал в Первой лиге 3-м и должен был играть в переходных матчах за место в РПЛ, но клуб не получил лицензию.
  • Команды не было в РПЛ более 20 лет.
  • «Черноморец» тренирует Олег Василенко, выводивший в РПЛ «Факел».

«Дорогие болельщики!

23 мая состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором было принято решение отказать футбольному клубу «Черноморец» в получении разрешительной документации для участия в РПЛ. Следовательно, наш клуб не сыграет в стыковых матчах, куда наша команда пробилась по спортивному принципу.

Результаты «Черноморца» в текущем сезоне – место в призовой тройке Первой лиги – лучший показатель нашего клуба за последние двадцать лет. Удержавшись от вылета во Вторую лигу в последнем туре минувшего первенства, «Черноморец» в сезоне-2024/25 заставил говорить о себе без преувеличения всю футбольную Россию. Этот успех стал возможным благодаря невероятной химии всего коллектива и ежедневному труду футболистов, тренерского штаба, персонала, сотрудников офиса и руководства. Тот случай, когда в одном месте и в одно время все совпало и команда, что называется, полетела.

Но, как известно, далеко не всегда красивые истории в реальной жизни имеют счастливый конец. Мы не в сказке, а итоговый результат на поле – это далеко не гарантия решения поставленных задач.

Председателем наблюдательного совета Сергеем Николаевичем Шишкаревым, менеджментом клуба совместно были предприняты очень большие усилия для решения инфраструктурного вопроса. Множество переговоров с различными структурами, диалоги, гарантии с нашей стороны – договоры с подрядчиками на работы на стадионе. Все это в итоге, к сожалению, не было принято во внимание. Специалистами клуба была проведена колоссальная работа по лицензированию, что было отмечено РФС.

К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи ЧМ-2018, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента. Есть любимый болельщиками «Центральный» – намоленная многими поколениями арена, которая видела Высшую лигу в 2000-е, еврокубки с «Валенсией», но давно не видела капитального ремонта. Он, к слову, уже идет в соответствии с согласованной дорожной картой – первый этап начался с замены освещения, установленной почти 30 лет назад. Далее по плану – другой комплекс важных работ.

Контакты с коллегами из «Краснодара» и «Сочи» (для получения лицензии рассматриваются альтернативные стадионы только из «своего» региона – Краснодарского края) были длительными, очень разными, но не привели к успеху.

Футбольный клуб «Черноморец» благодарит РФС и РПЛ за конструктивную позицию и желание помочь найти решение в получении лицензии. Мы ценим этот подход, все пожелания обязательно будут учтены в дальнейшей работе.

Мы также хотим поблагодарить всех наших партнеров, спонсоров, а также ключевого инвестора ГК «Дело» и Сергея Николаевича Шишкарева за ту помощь и усилия, что были приложены для решения всех задач.

Что у нас остается? Наша команда. Парни, тренерский штаб, неравнодушные сотрудники клуба, переживающие за судьбу «Черноморца». Все вы, те люди, которые продолжают верить в клуб. Большое спасибо за невероятную поддержку! Вы сделали все, что было в ваших силах, и мы это ценим.

Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и на этот раз. Вперед, «Черноморец»!

«Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС», – написал клуб.

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Источник: телеграм-канал «Черноморца»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Черноморец
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1748166585
Зинке нужен донор с юга, сочинятки это те кто будет кормить голубых и биться с их противниками...
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ivany4
1748167017
И чем быстрее подадут апелляцию, тем лучше. Фишт не является собственностью клуба Сочи, а арендует его. Полагаю город не откажется от дополнительной прибыли. Если конечно ему уже не предложили что-нибудь похожее.)) Думаю здесь крымчане могли бы "убедить" РФС.
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