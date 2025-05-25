Ведущая «Матч ТВ» порадовалась, что «Зенит» проиграл чемпионство

Маргарита Юргенсон, ведущая подконтрольного «Газпрому» «Матч ТВ», не стала сдерживать радость от проигрыша «Зенитом» чемпионства.
«Ну наконец-то не «Зенит»!» – написала Юргенсон, сопроводив пост празднующим смайлом.
Ранее Юргенсон назвала самую сексуальную ведущую «Матч ТВ».
- Параллельно Юргенсон работает на клубном ТВ ХК «Ак Барс».
- На «Матч ТВ» Маргарита ведет новости.
- Также Юргенсон ведет эфиры на «ТВ-3».
41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой
41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике
Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье
Источник: телеграм-канал Маргариты Юргенсон