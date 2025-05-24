РПЛ. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) и финишировал третьим, «Локо» победил «Акрон» (4:1)

Закончились два матча 30-го тура РПЛ.

ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) и занял третье место в чемпионате России.

«Локомотив» крупно победил «Акрон» (4:1) и финишировал шестым.

Россия. РПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 39 (с пенальти); 2:0 – Шуманский, 90.

Акрон (Тольятти) – Локомотив (Москва) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Батраков, 24 (с пенальти); 0:2 – Воробьев, 48; 0:3 – Пиняев, 61; 1:3 – Беншимол, 85 (в свои ворота); 1:4 – Дмитриев, 90+3 (в свои ворота).

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