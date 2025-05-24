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  • РПЛ. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) и финишировал третьим, «Локо» победил «Акрон» (4:1)

РПЛ. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) и финишировал третьим, «Локо» победил «Акрон» (4:1)

Сегодня, 18:39
16

Закончились два матча 30-го тура РПЛ.

ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) и занял третье место в чемпионате России.

«Локомотив» крупно победил «Акрон» (4:1) и финишировал шестым.

Россия. РПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Обляков, 39 (с пенальти); 2:0 – Шуманский, 90.

Акрон (Тольятти) – Локомотив (Москва) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Батраков, 24 (с пенальти); 0:2 – Воробьев, 48; 0:3 – Пиняев, 61; 1:3 – Беншимол, 85 (в свои ворота); 1:4 – Дмитриев, 90+3 (в свои ворота).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пари НН Акрон Локомотив
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Комментарии (16)
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Серый212918
1748101420
ЦСКА и всех КС с бронзой! Ждём следующего сезона и верим в команду.
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The only one
1748101490
Армейцы- с заслуженным 3-м местом.
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aaaaahhhh
1748101621
с бронзой вас Коняшки!!!. По весне приятно удивили.
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Интерес
1748101774
Не верил,что ЦСКА опередит "Спартак" и с шестого места рванёт на третье!Вперёд,к победе в суперфинале Кубка и к победе в Суперкубке!!!
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АЛЕКС 58
1748102421
С победой армейцев ! Осталось Кубок взять!
Ответить
Marshall1956
1748103834
Весной дали жару и заслужили бронзу,но главная игра еще впереди
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Cleaner
1748104080
ЦСКА, с победой и с БРОНЗОЙ! Впереди главная игра года за КУБОК. Не расслабляйтесь!!!
Ответить
...уефан
1748104522
...армейцев с бронзой! Весна, вся ваша...
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САНЁК17
1748105020
Весна пришла, пони выросли и стали КОНЯМИ
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Mirak92
1748106138
Я перед перерывом ожидал, место 5-6, тут кони, прям КОНИ. Глебов, Кисляк особый респект. Мойзес, ал-ля черный Игнашевич с элементами Ламма. Пьянич не плохо исполнил полевого тренера. Мусаев слабоват, но стреляет, как и начал стрелять и Койта. Гуриапа, пока думаю, Шуманский не плохо за него исполнит. Я бы взял с Ростова Комличенко . Рошу отпи..ть надо, грубиян. Абдулкадурова, тоже не нужно. Сильно химичит. Кони с бронзой, хотя и заслужили серебра . И посмотрел повтор Ростова. Кубок наш на 98% Если лысый не начнет эксперимент.
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