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РПЛ. «Зенит» крупно победил «Ахмат» (3:0), но занял второе место

Сегодня, 18:36
18

«Зенит» разгромил «Ахмат» в домашнем матче 30-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:0. Андрей Мостовой забил два гола с пенальти.

Команда Сергея Семака набрала 66 очков и заняла второе место в чемпионате России. Итоговое отставание от «Краснодара» составило одно очко.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 25 (с пенальти); 2:0 – Мостовой, 45+6 (с пенальти); 3:0 – Педро, 59.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
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Комментарии (18)
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aaaaahhhh
1748101148
Заслужили:))))
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alll-333
1748101164
Краснодар- ЧЕМПИОН!!!
Ответить
Semenycch
1748101278
Зенит провел хороший сезон. Главная ошибка чиновников Зенита - сохранение Клаудиньо и Вендела. Талантливые бразильцы откровенно не желали играть в России и разваливали борьбу команды за лидерство!
Ответить
rattyboy
1748101441
Все проходит !!! Нет ничего вечного ! Но мы лидеры Российского футбола!
Ответить
ОК, Зенит!
1748101494
Иногда можно и нужно оступиться и взять паузу. Делаем выводы и готовимся к следующему сезону. Быков с заслуженным Чемпионством!!!
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Bez Imeni
1748102258
Рад за Краснодар, мы как то присытились победами, небольшая пауза пойдёт на пользу
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В "Спартаке" играют прост
1748102281
В 100 летие клуба. Решили смыть позор. зенит позор.
Ответить
ySS
1748102702
"... в Питере пить...")
Ответить
FWSPM
1748103577
что так мало пенальти поставили? судья старался как мог но не помогло
Ответить
saf05
1748105232
Зенит по пенальти переиграл Ахмат(ПОЗОР)
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