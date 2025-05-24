РПЛ. «Зенит» крупно победил «Ахмат» (3:0), но занял второе место

«Зенит» разгромил «Ахмат» в домашнем матче 30-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:0. Андрей Мостовой забил два гола с пенальти.

Команда Сергея Семака набрала 66 очков и заняла второе место в чемпионате России. Итоговое отставание от «Краснодара» составило одно очко.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 25 (с пенальти); 2:0 – Мостовой, 45+6 (с пенальти); 3:0 – Педро, 59.

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