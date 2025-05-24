Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Локомотив». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Неделчару, Эсковаль, Савичев, Фернандес, Джурасович, Пестряков, Джаковац, Беншимол, Хубулов, Дзюба.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Морозов, Монтес, Сильянов, Баринов, Карпукас, Бартаков, Пиняев, Салтыков, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!