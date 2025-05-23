«Локомотив» не допустил своего игрока на матч с «Акроном»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не полетит с командой в Самару на матч 30-го тура РПЛ против «Акрона».
После прошлого матча с ЦСКА он открыто попросил руководство клуба отпустить его в другую команду этим летом.
- 26-летний Тикнизян тогда сказал: «Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном. Можно работать, но без игровой практики – ты мертвый футболист».
- Контракт игрока с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»