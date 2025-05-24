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  • Названа причина, по которой Тикнизян не поехал с «Локомотивом» в Тольятти

Названа причина, по которой Тикнизян не поехал с «Локомотивом» в Тольятти

Сегодня, 16:59
2

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие Наира Тикнизяна в матче 30-го тура РПЛ с «Акроном».

«И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошел ему навстречу», – сказал Галактионов.

  • Тикнизян ранее выразил недовольство своей ролью в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
  • На игрока сборной Армении претендуют «Спартак», «Краснодар» и команды из Европы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Акрон Тикнизян Наир Галактионов Михаил
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Комментарии (2)
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zra78
1748096973
Пи.дец мужик, у баб яйца больше...психоэмоциональное состояние у него
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Антибиотик
1748097331
В очередной раз показал всем, что он никто в клубе. Позорище!
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