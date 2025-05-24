Названа причина, по которой Тикнизян не поехал с «Локомотивом» в Тольятти

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие Наира Тикнизяна в матче 30-го тура РПЛ с «Акроном».
«И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошел ему навстречу», – сказал Галактионов.
- Тикнизян ранее выразил недовольство своей ролью в «Локомотиве» и заявил, что попросит клуб отпустить его в летнее трансферное окно.
- На игрока сборной Армении претендуют «Спартак», «Краснодар» и команды из Европы.
Источник: «Матч ТВ»