Названа причина, по которой Тикнизян не поехал с «Локомотивом» в Тольятти

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие Наира Тикнизяна в матче 30-го тура РПЛ с «Акроном».

«И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошел ему навстречу», – сказал Галактионов.