Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок не поехал с «Локомотивом» в Самару

Агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев прокомментировал информацию о том, что футболист не полетел в Самару на матч 30-го тура РПЛ с «Акроном».

«Действительно, Наир Тикнизян не полетел с командой на выездной матч с «Акроном». Должен сказать, что это инициатива игрока. Наир посчитал, что на данный момент он не сможет полноценно помочь команде на футбольном поле, о чeм прямо сообщил тренерском штабу, и попросил оставить его дома. Считаю, что это честный поступок.

Вместе с тем вынужден опровергнуть слухи о его отстранении, всю неделю Тикнизян тренировался вместе с остальными партнeрами по команде в общей группе, без каких-либо ограничений. Что касается его будущего, как говорится, поживeм – увидим. На данный момент ничего не изменилось, он игрок «Локомотива», у Наира действующий контракт», – сказал Клюев.