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В Okko раскрыли подробности показа финала ЛЧ

Сегодня, 10:45

Сервис Okko рассказал, как будет транслировать финал Лиги чемпионов «Интер» – «ПСЖ».

«Впервые в истории российского спортивного вещания мы запустим полноценную выездную студию в городе проведения финала ЛЧ – Мюнхене.

В гостях ждем звезд мирового футбола: Марко Матерацци, Робера Пиреса и Диего Лугано. А также наших экспертов, в том числе Юрия Сeмина и Нобеля Арустамяна. Cтудия Okko будет выходить в эфир ежедневно с 26 мая в 20:00 (мск).

Также в день финала будет работать наша московская студия. Ведущим станет Денис Алхазов, а гостями – Сергей Игнашевич и Дмитрий Чельцов.

Матч «ПСЖ» – «Интер» прямо со стадиона «Альянц Арена» прокомментируют Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт», – написал Okko.

  • Игра состоится 31 мая.
  • Это 1-й сезон Лиги чемпионов на Okko.
  • Сервис в июне-июле будет транслировать клубный чемпионат мира.

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Источник: телеграм-канал Okko
Лига чемпионов Интер ПСЖ
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