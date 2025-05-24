В Okko раскрыли подробности показа финала ЛЧ

Сервис Okko рассказал, как будет транслировать финал Лиги чемпионов «Интер» – «ПСЖ».
«Впервые в истории российского спортивного вещания мы запустим полноценную выездную студию в городе проведения финала ЛЧ – Мюнхене.
В гостях ждем звезд мирового футбола: Марко Матерацци, Робера Пиреса и Диего Лугано. А также наших экспертов, в том числе Юрия Сeмина и Нобеля Арустамяна. Cтудия Okko будет выходить в эфир ежедневно с 26 мая в 20:00 (мск).
Также в день финала будет работать наша московская студия. Ведущим станет Денис Алхазов, а гостями – Сергей Игнашевич и Дмитрий Чельцов.
Матч «ПСЖ» – «Интер» прямо со стадиона «Альянц Арена» прокомментируют Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт», – написал Okko.
- Игра состоится 31 мая.
- Это 1-й сезон Лиги чемпионов на Okko.
- Сервис в июне-июле будет транслировать клубный чемпионат мира.
Источник: телеграм-канал Okko