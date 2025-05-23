Аршавин прокомментировал срыв трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.
- Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
- Причина аннулирования сделки – западные санкции.
«Интересная история. То, что происходит, иногда трудно представить. Но это не значит, что он обязательно останется. Мне кажется, у Вендела давно было желание покинуть наш чемпионат. И он хотел использовать эту возможность.
Спрос на него должен быть. Вопрос, сможет ли другой клуб заплатить за него столько, сколько обещал «Ботафого». Если он останется, для «Зенита», конечно, это будет хорошо», – сказал Аршавин.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»