В сборной Нигерии объяснили отсутствие нескольких звезд в заявке на матч с Россией

Пресс-служба сборной Нигерии дала комментарий по составу на товарищескую встречу с Россией.

Игра пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники».

В российскую столицу не полетят Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи»), Адемола Лукман («Аталанта»), Алекс Ивоби («Фулхэм»), Ахмед Муса (экс-ЦСКА).

«Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей.

Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам. Они не поедут в лагерь сборной Нигерии и досрочно уедут в отпуск.

Что касается Ахмеда Мусы, это возрастной футболист, и у него тоже был насыщенный сезон в Нигерии. Скоро у него последний тур чемпионата, и в нашей команде посчитали, что Мусу стоит поберечь для будущих игр отбора», – сообщили в нигерийской сборной.