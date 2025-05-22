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  • В сборной Нигерии объяснили отсутствие нескольких звезд в заявке на матч с Россией

В сборной Нигерии объяснили отсутствие нескольких звезд в заявке на матч с Россией

Сегодня, 11:11
7

Пресс-служба сборной Нигерии дала комментарий по составу на товарищескую встречу с Россией.

«Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей.

Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам. Они не поедут в лагерь сборной Нигерии и досрочно уедут в отпуск.

Что касается Ахмеда Мусы, это возрастной футболист, и у него тоже был насыщенный сезон в Нигерии. Скоро у него последний тур чемпионата, и в нашей команде посчитали, что Мусу стоит поберечь для будущих игр отбора», – сообщили в нигерийской сборной.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Нигерия
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Комментарии (8)
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Таврида
1747902790
У Карпина есть шанс всухую разгромить очередных запасников и продолжить победную серию((
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Иннокентий-Смоктуновский-
1747903046
Интересно, и сколько заплатили за второй состав *****? Ну не едут к нам нормальные команды в нормальных составах, да и хрен с ними. Зачем всех подряд просить и бабки ещё предлагать? Неужели нельзя с пользой эти деньги потратить? Одно построенное поле для детей в тысячу раз больше пользы принесет, чем эти фриковые матчи.
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BRO_football
1747903726
Ну, а почему бы и нет? Когда ваша сборная на Чемпионат мира попадёт, то тоже можете своих звёзд не приглашать. А что такого? Пусть отдыхают. Не царское это дело за сборную выступать!
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boris63
1747905101
Интересно, кому из РФС нужны эти фиктивные матчи с такими же результатами.
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...уефан
1747906380
...а РФС, случаем, не хочет обнародовать сумму, в которую в совокупности обошлись все эти фикции?...
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ilich55
1747906592
Муса сам приедет с бывшими конями повидаться.
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