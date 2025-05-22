Семин прокомментировал сорвавшийся уход Вендела из «Зенита»

Юрий Семин высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.

Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.

Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Ситуация со срывом трансфера Вендела в «Ботафого» непростая. Одно дело, когда Вендел приехал в наш чемпионат. Другая ситуация, когда он уже здесь побыл и адаптировался.

Вендел был более мотивирован в начале. В конце этого особенно видно не было. Но Вендел – хороший игрок. Мне кажется, что ещe одним хорошим игроком в РПЛ будет больше», – заявил Сeмин.