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  • Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

Сегодня, 01:51

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги проигранного финала Лиги Европы.

  • Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» – 0:1.
  • Единственный гол был забит на 42-й минуте.
  • «МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.

«Сейчас я не буду говорить о своем будущем. Сегодня мы должны смириться с болью поражения. Мы были лучшей командой на поле. Парни делали все возможное, чтобы победить.

Буду честен, как и всегда. Сегодня мы сыграли не идеально, но мы были лучше соперника. Во втором тайме мы пытались сделать все возможное, используя и центральных защитников, и игроков на флангах.

Бывали игры, в которых мы были действительно плохи. Но сегодня было иначе. Впрочем, мы не были идеальны. Есть над чем работать и дальше.

По ходу сезона были периоды, когда нам не удавалось создавать достаточно опасных моментов. Сейчас уже было не так. В январе у нас не было возможности для значительных изменений в составе. Но когда речь идет о неиспользованных моментах, то речь не об одном, а обо всех игроках.

Сейчас я должен просто разделить боль поражения с нашими болельщиками. Они заслуживали большего. Нам еще предстоит определиться, как следует поступать далее.

Пропуск следующего еврокубкового сезона? У клуба были два бюджетных сценария на будущее. Всем понятно, что такому клубу, как наш, сложно без Лиги чемпионов. Но теперь у нас будет больше времени, чтобы все обдумать.

Чтобы больше вкладываться в работу на протяжении всей недели, лучше выступить в Премьер-лиге, на которую и бросим все силы», – сказал Аморим.

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Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Аморим Рубен
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