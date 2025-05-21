Реакция Мостового на состав сборной Нигерии на матч с Россией

Александр Мостовой высказался о составе сборной Нигерии на товарищескую встречу с Россией.

Игра пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники».

В российскую столицу не полетят Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи») и Адемола Лукман («Аталанта»).

«Ну, не приедут звезды сборной Нигерии – и ладно. Без Осимхена обойдемся!

Мы с кем только не играли уже... С Брунеем играли, а люди до сих пор не понимают, что это было (смеется).

Ничего страшного, что не будет некоторых топовых футболистов», – заявил Мостовой.