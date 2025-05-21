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В «Зените» подробно разъяснили ситуацию с Венделом

Сегодня, 19:40
8

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о возвращении Вендела.

  • Летний переход полузащитника в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
  • Причина аннулирования сделки – западные санкции.

– В соответствии с рамочным соглашением с тремя трансферами достигнута договоренность о расторжении контракта по переходу Вендела в «Ботафого». Соответствующие документы подписаны и с сегодняшнего дня Вендел снова является игроком «Зенита».

Сейчас он проходит реабилитацию в Бразилии. Мы находимся в контакте с его физиотерапевтом и реабилитологом. Не позднее начала сборов Вендел будет в расположении «Зенита».

– Вендел должен был перейти в «Ботафого» в рамках большого соглашения, по которому Артур перешел зимой из «Зенита» в «Ботафого», а Луис Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

– На остальные детали этого соглашения возникшая ситуация не повлияет.

– Как на ситуацию отреагировал сам Вендел?

– Он подписал согласие на расторжение контракта с «Ботафого».

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
  • Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел Медведев Александр
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Комментарии (8)
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fakeid
1747846232
ну и где ему теперь брать мотивацию, если он с января знал, что уходит в ботафогу, будет играть на КЧМ и в либертадорес. а вместо этого снова позорный тарасятник и товарняки с црвеной? его нужно отпустить куда-нибудь летом. хоть к арабам. денег наварим, как обычно. во прикол будет, если за ним придёт аль-садд (где клаудиньо).
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Semenycch
1747848438
Это "разъяснение" еще больше намутило тумана в этой истории.
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Lenin26
1747848816
Не уже ли нельзя нормально объяснить, получается мы Артура обменяли на Луиса Энрике? Или клубу нужно теперь возместить стоимость Вендела? Но опять же Зенит не может перевести деньги из за санкций, а я очень сомневаюсь, что Ботафого просто так откажется от 18-20 лямов.Вообщем это подробное объяснение, не разу не подробное)
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Александр.Т.
1747849579
Из Зенита просто так не уходят ))
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Тинез Розоп
1747849833
Отдайте его в Сочи. Мотивация хоть будет…( в премьер лигу выйти)
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andr45
1747850069
Интересно, сколько Миллер заплатил за разрыв контракта? И сколько же посулили Венделю?)))
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...уефан
1747850746
...ещё не выпал первый снег, а все уже думают, в чём найти мотивацию для Вендела...
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