В «Зените» подробно разъяснили ситуацию с Венделом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о возвращении Вендела.

Летний переход полузащитника в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.

Причина аннулирования сделки – западные санкции.

– В соответствии с рамочным соглашением с тремя трансферами достигнута договоренность о расторжении контракта по переходу Вендела в «Ботафого». Соответствующие документы подписаны и с сегодняшнего дня Вендел снова является игроком «Зенита».

Сейчас он проходит реабилитацию в Бразилии. Мы находимся в контакте с его физиотерапевтом и реабилитологом. Не позднее начала сборов Вендел будет в расположении «Зенита».

– Вендел должен был перейти в «Ботафого» в рамках большого соглашения, по которому Артур перешел зимой из «Зенита» в «Ботафого», а Луис Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

– На остальные детали этого соглашения возникшая ситуация не повлияет.

– Как на ситуацию отреагировал сам Вендел?

– Он подписал согласие на расторжение контракта с «Ботафого».