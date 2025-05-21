В «Зените» подробно разъяснили ситуацию с Венделом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о возвращении Вендела.
- Летний переход полузащитника в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
- Причина аннулирования сделки – западные санкции.
– В соответствии с рамочным соглашением с тремя трансферами достигнута договоренность о расторжении контракта по переходу Вендела в «Ботафого». Соответствующие документы подписаны и с сегодняшнего дня Вендел снова является игроком «Зенита».
Сейчас он проходит реабилитацию в Бразилии. Мы находимся в контакте с его физиотерапевтом и реабилитологом. Не позднее начала сборов Вендел будет в расположении «Зенита».
– Вендел должен был перейти в «Ботафого» в рамках большого соглашения, по которому Артур перешел зимой из «Зенита» в «Ботафого», а Луис Энрике из «Ботафого» в «Зенит».
– На остальные детали этого соглашения возникшая ситуация не повлияет.
– Как на ситуацию отреагировал сам Вендел?
– Он подписал согласие на расторжение контракта с «Ботафого».
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
- Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.