Реакция Семина на эмоциональное заявление Тикнизяна

Юрий Семин прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«У каждого разное мнение. Но лично мне всегда нравились футболисты, которые были недовольны своим игровым временем. Они небезразличны к своей профессии и клубу. Им хочется играть.

Поэтому в словах Тикнизяна не вижу ничего страшного. Игрок хочет больше играть. Что касается формы его высказывания, думаю, следует воспользоваться его мотивацией.

С ним нужно находить контакт. С этой мотивацией он может принести пользу. Это значительно лучше, чем футболист, который просто сидит и молча получает деньги. Мне такие как Тикнизян всегда импонировали», – сказал Семин.