Жена Тикнизяна назвала переломный момент в карьере защитника в «Локомотиве»

Яна Ромашкина, супруга Наира Тикнизяна, прокомментировала резонансное высказывание своего мужа.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«За последний год я не раз видела слезы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает.

Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становится лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.

Один из ключевых факторов, почему он не перешел в «Зенит», – это Михаил Михаилович Галактионов. На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но всe изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой».

Не знаю, как повлияет вчерашнее интервью на его положение в клубе, но у Наира есть то, что никто не отнимет, это трудолюбие и любовь к своему делу. С этим он точно не пропадет, а я его всегда поддержу!» – сказала Ромашкина.