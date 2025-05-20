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  • Луческу оценил решение Тимощука остаться в России после начала СВО

Луческу оценил решение Тимощука остаться в России после начала СВО

Сегодня, 15:15
26

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу не стал осуждать украинца Анатолия Тимощука, который продолжает жить и работать в России.

– Что касается Тимощука, то он женат на русской, у него там дети. Но при этом он провел 140 матчей за сборную Украины.

– Но реакция на него в украинской прессе была...

– Очень, очень жесткой. Очень жесткой.

– Он был вовлечен в некоторые мероприятия, в которых явно принял сторону России.

– Он живет там. Для него было бы лучше ни во что не влезать.

  • После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
  • За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
  • Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.
  • На прошлой неделе городская прокуратура Киева вынесла подозрение Анатолию в «пособничестве России» – ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Румыния Зенит Тимощук Анатолий Луческу Мирча
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Комментарии (26)
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кайрос
1747743746
Для него было бы лучше ни во что не влезать.====== Тимощук уже влез. Городская прокуратура Киева вынесла подозрение тренеру «Зенита» Анатолию Тимощуку.-------"По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного питерского тренера ФК «Зенит». В сентябре прошлого года его клуб принимал участие в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений России. Так, по окончании игры футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию России решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь «106-му разведывательному батальону» из России.
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R_a_i_n
1747743937
Откуда эта Луческа знает, что лучше для Тимощука? Может Тимощук сам знает, что ему лучше?
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...уефан
1747743998
...старый, хитрожопый Будулай)...
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bset
1747746253
На самом деле, таких семей тысячи. Это огромная трагедия, когда нужно выбирать, принимать ту или иную страну. И часто эти стороны не сходятся и семьи просто распадаются.
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