Луческу оценил решение Тимощука остаться в России после начала СВО

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу не стал осуждать украинца Анатолия Тимощука, который продолжает жить и работать в России.
– Что касается Тимощука, то он женат на русской, у него там дети. Но при этом он провел 140 матчей за сборную Украины.
– Но реакция на него в украинской прессе была...
– Очень, очень жесткой. Очень жесткой.
– Он был вовлечен в некоторые мероприятия, в которых явно принял сторону России.
– Он живет там. Для него было бы лучше ни во что не влезать.
- После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
- За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
- Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.
- На прошлой неделе городская прокуратура Киева вынесла подозрение Анатолию в «пособничестве России» – ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.
Источник: Спортс’’