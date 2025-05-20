Луческу оценил решение Тимощука остаться в России после начала СВО

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу не стал осуждать украинца Анатолия Тимощука, который продолжает жить и работать в России.

– Что касается Тимощука, то он женат на русской, у него там дети. Но при этом он провел 140 матчей за сборную Украины.

– Но реакция на него в украинской прессе была...

– Очень, очень жесткой. Очень жесткой.

– Он был вовлечен в некоторые мероприятия, в которых явно принял сторону России.

– Он живет там. Для него было бы лучше ни во что не влезать.