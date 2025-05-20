Реакция Аршавина на эмоциональное заявление Тикнизяна

Андрей Аршавин прокомментировал резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«Почему Тикнизян считает, что он не играет не по спортивному принципу? Играет Пиняев – и играет хорошо.

Ну и нужно учитывать, что полтора года назад Тикнизян оверперфомил. Если бы Галактионов видел, что Тикнизян и сейчас так может делать, навряд ли бы оставлял Наира на скамейке», – считает Аршавин.