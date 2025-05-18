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Роналду может покинуть «Аль-Наср» и сыграть на клубном ЧМ

Сегодня, 20:25

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил предложение от бразильского клуба, который примет участие в клубном чемпионате мира-2025. Сообщается, что оно выше рыночного из-за важности фигуры португальского форварда. В осуществлении перехода могут поучаствовать внешние инвесторы.

Предложение возникло на фоне сезона без трофеев у «Аль-Насра». Ранее Роналду почти согласовал новый контракт с саудовским клубом, но теперь это соглашение находится в подвешенном состоянии. В руководстве, тренерском штабе и составе «Аль-Насра» могут произойти изменения в связи с тем, что команда не смогла пробиться в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.

Роналду также перестал чувствовать себя комфортно в саудовском клубе. Ранее сообщалось, что после поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:3), португалец покинул стадион, не заходя в раздевалку.

  • На клубном ЧМ-2025 сыграют 4 бразильских клуба: «Палмейрас», «Флуминенсе», «Фламенго» и «Ботафого».
  • Срок нынешнего контракта Роналду с «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года.
  • В этом сезоне 40-летний португалец провел за саудовский клуб 39 матчей, забил 33 гола, отдал 4 передачи.

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Аль-Наср Палмейрас Флуминенсе Фламенго Ботафого Роналду Криштиану
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