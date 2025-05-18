Роналду может покинуть «Аль-Наср» и сыграть на клубном ЧМ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил предложение от бразильского клуба, который примет участие в клубном чемпионате мира-2025. Сообщается, что оно выше рыночного из-за важности фигуры португальского форварда. В осуществлении перехода могут поучаствовать внешние инвесторы.

Предложение возникло на фоне сезона без трофеев у «Аль-Насра». Ранее Роналду почти согласовал новый контракт с саудовским клубом, но теперь это соглашение находится в подвешенном состоянии. В руководстве, тренерском штабе и составе «Аль-Насра» могут произойти изменения в связи с тем, что команда не смогла пробиться в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.

Роналду также перестал чувствовать себя комфортно в саудовском клубе. Ранее сообщалось, что после поражения в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:3), португалец покинул стадион, не заходя в раздевалку.