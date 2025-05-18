Экс-участник высшего дивизиона чемпионата России вылетел из Первой лиги

Стала известна третья команда, которая покинет Первую лигу по итогам сезона-2024/25. Ей стала «Тюмень», потерявшая шансы побороться за спасительное 15-е место после домашнего поражения от «Урала» со счетом 1:2 в матче 33-го тура.
Ранее стало известно, что из Первой лиги также вылетят саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания».
- «Тюмень» провела в Первой лиге два сезона подряд после повышения в классе. В прошлом сезоне команда стала 9-й.
- «Тюмень» выступала в высшем дивизионе чемпионата России в 1992, 1994, 1995, 1997, 1998 годах.
Источник: «Бомбардир»