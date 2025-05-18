Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Экс-участник высшего дивизиона чемпионата России вылетел из Первой лиги

Экс-участник высшего дивизиона чемпионата России вылетел из Первой лиги

Сегодня, 19:57

Стала известна третья команда, которая покинет Первую лигу по итогам сезона-2024/25. Ей стала «Тюмень», потерявшая шансы побороться за спасительное 15-е место после домашнего поражения от «Урала» со счетом 1:2 в матче 33-го тура.

Ранее стало известно, что из Первой лиги также вылетят саратовский «Сокол» и владикавказская «Алания».

  • «Тюмень» провела в Первой лиге два сезона подряд после повышения в классе. В прошлом сезоне команда стала 9-й.
  • «Тюмень» выступала в высшем дивизионе чемпионата России в 1992, 1994, 1995, 1997, 1998 годах.

Еще по теме:
«Тюмень» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
Прогноз на точный счет матча «Тюмень» – «Урал»: ФНЛ, 18 мая 2025
Прогноз на точный счет матча «Тюмень» – «Чайка»: ФНЛ, 11 мая 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Тюмень
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
3
Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»
20:43
Роналду может покинуть «Аль-Наср» и сыграть на клубном ЧМ
20:25
ВидеоСоболев забил гол ударом через себя и вывел «Зенит» вперед в 1-м тайме матча с «Ростовом»
20:02
13
Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом
19:33
15
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»
19:20
3
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА
18:47
8
РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте
18:27
18
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик
18:24
10
Роналду возглавил список Forbes для спортсменов в 2025 году
18:18
Все новости
Все новости
Экс-участник высшего дивизиона чемпионата России вылетел из Первой лиги
19:57
Определился чемпион Первой лиги
Вчера, 19:00
4
Иванов отреагировал на информацию об уходе Шатова из «Урала»
15 мая
ФотоПервая лига поздравила «Факел» с возвращением
14 мая
1
Реакция Газзаева на вылет «Алании» из Первой лиги
13 мая
7
В «Урале» уверены, что сыграют в стыках за выход в РПЛ в обход спортивного принципа
13 мая
8
ВидеоЖуравель: «У Бубнова манера общения в принципе быдлянская»
13 мая
7
«Урал» выбрал нового тренера
13 мая
8
«Торпедо» может вернуться в «Лужники»
13 мая
2
ВидеоБубнов и Талалаев устроили перепалку: «Ты сам заткнись! Говоришь очень много»
12 мая
12
ВидеоНа пресс-конференции Гогниева после вылета «Алании» погас свет: «На все воля божья»
12 мая
4
Чемпион России вылетел из Первой лиги
11 мая
9
Игрок «Балтики» вышел из Первой лиги в РПЛ в 4-й раз в карьере
10 мая
5
Талалаев во 2-м сезоне подряд вышел из Первой лиги в РПЛ
10 мая
1
Решения ЭСК по скандальному матчу «Родина» – «Урал»
10 мая
3
Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ
10 мая
9
Сезон Первой лиги призвали признать нелегитимным
7 мая
5
Смольников грозился избить арбитров матча «Родина» – «Урал»
7 мая
4
Талалаев получил дисквалификацию и может не отпраздновать возвращение «Балтики» в РПЛ с командой
7 мая
Юран нашел способ, как ему стать главным тренером «Урала»
7 мая
2
В «Урале» прокомментировали информацию о назначении Юрана
6 мая
2
Талалаеву грозит длительная дисквалификация: подробности
6 мая
8
В РФС отреагировали на скандал в матче с участием «Урала»
5 мая
Заявление «Урала» по итогам скандального матча с «Родиной»
5 мая
2
Президент «Урала» потребовал аннулировать матчи трех команд Первой лиги
5 мая
2
Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал»
5 мая
1
«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»
4 мая
11
ВидеоВ Первой лиге забили гол пяткой в стиле Тюрама
3 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 