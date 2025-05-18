РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» дома победило «Акрон» со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 16-й минуте усилиями Даниила Фомина.

Бело-голубые вели в счете большую часть встречи, но на 80-й минуте «Акрон» сравнял счет. Отличился Артур Галоян.

Победный мяч у «Динамо» забил Эль-Мехди Маухуб на 90+1-й минуте.

Бело-голубые одержали третью победу подряд под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева. Москвичи сейчас занимают 3-е место в РПЛ с 56 очками после 29 туров. Команда опережает ЦСКА, который провел на игру меньше, на 1 очко.

«Акрон» занимает 9-ю позицию с 35 баллами.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Динамо (Москва) – Акрон (Тольятти) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фомин, 16; 1:1 – Галоян, 80; 2:1 – Маухуб, 90+1.

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