Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев считает, что его команда проявила характер в матче 29-го тура РПЛ с «Акроном» (2:1).

– Третья победа подряд. Какая из трех игр понравилась больше по содержанию?

– По содержанию они плюс‑минус похожи. Но в матче с «Акроном» нужно было использовать свои моменты, которых было предостаточно. Конечно, когда ты этого не делаешь, соперник, возможно, тебя накажет. Так и получилось. Но ребята молодцы, проявили характер, забили решающий гол и победили.

Стандарты – сильная сторона «Акрона», мы знали, что они Дзюбу будут постоянно использовать. В его возрасте делать такие вещи… Он большой молодец. Но всe равно в большинстве своем мы со стандартами справились.

Что касается Дасы, пока ничего не могу сказать, доктор скажет в понедельник, какая ситуация. Будем отталкиваться от этого.