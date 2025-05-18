Шунин простился с игровой карьерой на матче «Динамо» – «Акрон»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча бело-голубых с «Акроном» (2:1) в 29-м туре РПЛ высказался о завершении карьеры.

«Несколько раз переписывал текст, чтобы сказать самое главное… У меня «Динамо» в крови, мой отец болел за «Динамо» до моего рождения и до сих пор приходит на каждый матч. Папа, спасибо, что подарил мечту сыграть за «Динамо» хотя бы один матч, а я сделал это 366 раз!

Своего младшего сына назвал Лев. Он ещe не понимает, что здесь происходит, но я хочу передать любовь к «Динамо», как передал мне мой отец. За 17 сезонов не было мысли уйти из «Динамо». Кто‑то скажет, что я не хотел ничего менять, но как можно поменять мою семью, мой дом? Я как вы, болельщик «Динамо». Одна жизнь, одна команда!» – сказал Шунин.