Дзюба назвал глупым гол, который «Акрон» пропустил от «Динамо»: «Еще и Маухуб! Я расстроен»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о гостевом матче 29‑го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
«Из хорошего: радует, что мы никогда не сдаемся. Начали хорошо, могли и сами забить первыми, но нам очень не везло. Надо быть откровенными, «Динамо» реализовало свои моменты, а мы – нет. У них есть проблемы в защите и очень хорошая атака.
Серега Волков выдал матч жизни, тащил всe, но в концовке гол… нельзя пропускать такие мячи. Не знаю, от усталости это или отсутствия определенного опыта. Гол получился глупый: с аута, потеряли игроков и пропустили. Еще и Маухуб! Я расстроен», – сказал Дзюба.
- Голы у «Динамо» забили Даниил Фомин на 16-й минуте и Эль-Мехди Маухуб на 90+1-й. У «Акрона» отличился Артур Галоян на 80-й.
- Тольяттинский клуб занимает 9-е место в РПЛ с 35 очками после 29 матчей. Отставание от идущего 8-м «Ростова» составляет 3 балла.
Источник: «Матч ТВ»