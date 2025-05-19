Дзюба назвал глупым гол, который «Акрон» пропустил от «Динамо»: «Еще и Маухуб! Я расстроен»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о гостевом матче 29‑го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Из хорошего: радует, что мы никогда не сдаемся. Начали хорошо, могли и сами забить первыми, но нам очень не везло. Надо быть откровенными, «Динамо» реализовало свои моменты, а мы – нет. У них есть проблемы в защите и очень хорошая атака.

Серега Волков выдал матч жизни, тащил всe, но в концовке гол… нельзя пропускать такие мячи. Не знаю, от усталости это или отсутствия определенного опыта. Гол получился глупый: с аута, потеряли игроков и пропустили. Еще и Маухуб! Я расстроен», – сказал Дзюба.