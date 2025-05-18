Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Спартак»: Игра состоится 18 мая, начало встречи запланировано на 13:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Ороз, Евгеньев, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Шитов, Бабаев, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Спартак»: Помазун, Хлусевич, Мангаш, Денисов, Чернов, Дуарте, Зобнин, Пруцев, Медина, Солари, Игнатов.

Главный тренер: Деян Станкович

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