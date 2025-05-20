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Аршавин оценил решение Станковича по составу на матч с «Крыльями»

Сегодня, 12:53
1

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о неоптимальном составе «Спартака» на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– Очень логичное решение. Сам Станкович в Самаре выглядел так, будто он еще остался в матче с «Ростовом» (1:2). Он был настолько расстроенным, все движения были замедленными.

– Почему он тогда не отпустил домой игроков основы?

– Отпускать домой – это другое. Чернов бы сказал: «Чего я лечу в Самару? Я хочу домой». Может, в последней игре будет играть Барко. Почему он должен ехать домой?

– А что им дает последний матч?

– Тогда им последние пять матчей ничего не дают. У «Рубина» сезон закончился шесть туров назад. Они ставят основу.

– Ну а «Спартак» уже не ставит.

Все, что сказал Станкович о составе на «Крылья» – правильно.

– А если бы он проиграл этот матч?

– Ну и что?

  • В матче с самарцами гол у «Спартака» гол забил Пабло Солари на 42-й минуте. Еще один мяч в свои ворота отправил нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов.
  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Станкович Деян Аршавин Андрей
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Комментарии (1)
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Artemka444
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Это личное решение тренера кого ставить а кого нет!!!
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