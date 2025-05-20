Аршавин оценил решение Станковича по составу на матч с «Крыльями»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о неоптимальном составе «Спартака» на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
– Очень логичное решение. Сам Станкович в Самаре выглядел так, будто он еще остался в матче с «Ростовом» (1:2). Он был настолько расстроенным, все движения были замедленными.
– Почему он тогда не отпустил домой игроков основы?
– Отпускать домой – это другое. Чернов бы сказал: «Чего я лечу в Самару? Я хочу домой». Может, в последней игре будет играть Барко. Почему он должен ехать домой?
– А что им дает последний матч?
– Тогда им последние пять матчей ничего не дают. У «Рубина» сезон закончился шесть туров назад. Они ставят основу.
– Ну а «Спартак» уже не ставит.
– Все, что сказал Станкович о составе на «Крылья» – правильно.
– А если бы он проиграл этот матч?
– Ну и что?
- В матче с самарцами гол у «Спартака» гол забил Пабло Солари на 42-й минуте. Еще один мяч в свои ворота отправил нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 54 очками после 29 матчей. Отставание от 3-го места за тур до финиша составляет 2 очка.