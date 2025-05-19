Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:0).

«Решение Станковича поставить на матч в Самаре почти исключительно игроков ротации поддерживаю. Оно в первую очередь человеческое. Игра не имеет никакого турнирного значения, а у большинства из этого состава было мало практики (хотя чем, например, Мангаш хуже Рябчука – ума не приложу), и Деян решил отблагодарить их за работу в сезоне.

Рассуждать об этом футболе при таких обстоятельствах, тем более при удалении у «Крыльев» на десятой минуте, всерьез не готов (когда ничего уже не решается, играть всегда легче) – но, по крайней мере, выиграли и дурака не валяли. То есть в душу тренеру в ответ на этот жест не наплевали, что уже неплохо.

С «Химками» пусть выйдут они же. А вот дальше – полный туман», – написал Рабинер.