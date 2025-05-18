Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о состоянии команды.

– В каком состоянии команда и тренерский штаб находились после поражения от «Ростова»? Общались ли вы со Станковичем?

– Все были очень расстроены результатом матча. «Спартак» создал много моментов и был острее соперника, но, к сожалению, проиграл. Команда оставила на поле все силы: и физические, и эмоциональные. В том числе с этим, как пояснил Деян, связана ротация состава в матче с «Крыльями Советов».

Мы со Станковичем общаемся ежедневно. Деян был очень огорчeн результатом матча с «Ростовом». И он крайне мотивирован закончить сезон, выиграв в оставшихся встречах. «Крылья» мы уже обыграли.