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  • Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»

Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»

Сегодня, 19:20
3

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о состоянии команды.

– В каком состоянии команда и тренерский штаб находились после поражения от «Ростова»? Общались ли вы со Станковичем?

– Все были очень расстроены результатом матча. «Спартак» создал много моментов и был острее соперника, но, к сожалению, проиграл. Команда оставила на поле все силы: и физические, и эмоциональные. В том числе с этим, как пояснил Деян, связана ротация состава в матче с «Крыльями Советов».

Мы со Станковичем общаемся ежедневно. Деян был очень огорчeн результатом матча с «Ростовом». И он крайне мотивирован закончить сезон, выиграв в оставшихся встречах. «Крылья» мы уже обыграли.

  • Сегодня «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» (2:0) в гостевом матче 29-го тура РПЛ.
  • 15 мая красно-белые уступили «Ростову» (1:2) в Москве и вылетели из FONBET Кубка России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Ростов Станкович Деян
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Комментарии (3)
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Cleaner
1747588038
Спартак МОТИВИРОВАЛ СУДЬЮ Карасева. Станкович заранее знал результат и не суетился на бровке.
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ySS
1747588384
Пока еще генеральный с пока ещё главным, до нового года максимум.
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