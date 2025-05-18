Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Червиченко указал на проблему в нападении «Спартака»

Вчера, 23:27
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о составе красно-белых в гостевой игре 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) в сравнении с тем, который использовался ранее.

«Я не могу сказать, что он [состав] сильнее, но всегда надо делать какой-то микс. Но когда у тебя в нападении «хочешь навесить, а игроков и не видно»…

То есть, игроки соперника выше этих троих: Маркиньоса, Угальде и Гарсии. Даже непонятно, кому навешивать. Когда все трое у тебя по 1,60 [метра] – что это за нападение?

Я не понимаю, почему такому тренеру – каким пытаются выставить квалифицированным Станковича – для этого понадобилось целых 28 туров, чтобы понять, что эта схема не работает», – сказал Червиченко.

Еще по теме:
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать 12
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова» 5
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон 7
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1747600947
Тоже не понимаю,почему?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1747600964
Как тут не согласиться... """
Ответить
СильныйМозг
1747601043
Рост месси 170. Тем не менее он забил МЮ в финале ЛЧ. Просто игроки у спартака неликвидные!!!!
Ответить
СильныйМозг
1747601080
забыл добавить, что забил с головы.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1747601795
у Срамтака только одна проблема- эго, они возомнили себя всенородной командой.
Ответить
mixaolowsky
1747601799
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «серебряный прогноз сервис». Выходят в первых позициях. До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Гол Соболева принес победу «Зениту», «Спартак» с необычным составом выиграл в Самаре, «Динамо» хочет помешать «Краснодару» и другие новости
00:20
Серия А. «Наполи» и «Интер» синхронно сыграли вничью, неаполитанцы сохранили лидерство за тур до финиша
Вчера, 23:54
2
Червиченко указал на проблему в нападении «Спартака»
Вчера, 23:27
6
Соболев не понимал, что происходит после гола «Ростова», который не был засчитан
Вчера, 23:08
2
Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»
Вчера, 23:00
3
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову»
Вчера, 22:39
2
Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»
Вчера, 22:24
3
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
Вчера, 21:52
12
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
Вчера, 21:44
9
Все новости
Все новости
Дзагоев объяснил, почему Вагнер Лав способен помочь ЦСКА
Вчера, 23:34
1
Тренер «Ростова» объяснил выбор состава на матч с «Зенитом»
Вчера, 23:00
3
Соболев одним словом оценил свой гол «Ростову»
Вчера, 22:39
2
Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»
Вчера, 22:24
3
Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном»
Вчера, 22:16
Титов объяснил, почему Станковичу надо дать поработать
Вчера, 21:52
12
Семак прокомментировал победу над «Ростовом»
Вчера, 21:44
9
Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры
Вчера, 21:36
2
Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром
Вчера, 21:17
11
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:16
РПЛ. Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Ростовом»
Вчера, 21:00
133
Стало известно, как Гусев мотивировал игроков «Динамо» на борьбу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 20:43
15
ВидеоСоболев забил гол ударом через себя и вывел «Зенит» вперед в 1-м тайме матча с «Ростовом»
Вчера, 20:02
18
Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 19:33
22
Гендиректор «Спартака» рассказал о мотивации Станковича после поражения от «Ростова»
Вчера, 19:20
5
Шунин простился с игровой карьерой на матче «Динамо» – «Акрон»
Вчера, 19:05
Вагнер Лав готов подписать контракт с ЦСКА
Вчера, 18:47
9
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:27
РПЛ. «Динамо» выиграло у «Акрона» благодаря голу на 90+1-й минуте
Вчера, 18:27
19
ЦСКА разгромил сборную легенд в гала-матче, Вагнер Лав сделал хет-трик
Вчера, 18:24
10
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 18 мая
Вчера, 17:52
23
«Динамо» хочет подписать еще одного футболиста «Ростова»
Вчера, 17:40
5
Игрок «Спартака» поставил команде «двойку» за сезон
Вчера, 17:25
7
Газзаев анонсировал победу российского клуба в Лиге чемпионов
Вчера, 17:21
3
Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»
Вчера, 16:42
4
Игнашевич рассказал о премиальных, которые игроки ЦСКА получили за победу в Кубке УЕФА
Вчера, 16:27
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»
Вчера, 16:13
14
Осинькин задумался о подаче апелляции после матча со «Спартаком»
Вчера, 16:06
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 