Червиченко указал на проблему в нападении «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о составе красно-белых в гостевой игре 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) в сравнении с тем, который использовался ранее.

«Я не могу сказать, что он [состав] сильнее, но всегда надо делать какой-то микс. Но когда у тебя в нападении «хочешь навесить, а игроков и не видно»…

То есть, игроки соперника выше этих троих: Маркиньоса, Угальде и Гарсии. Даже непонятно, кому навешивать. Когда все трое у тебя по 1,60 [метра] – что это за нападение?

Я не понимаю, почему такому тренеру – каким пытаются выставить квалифицированным Станковича – для этого понадобилось целых 28 туров, чтобы понять, что эта схема не работает», – сказал Червиченко.