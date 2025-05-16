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  • ЭСК РФС разобрала два неназначенных пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»

ЭСК РФС разобрала два неназначенных пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»

Сегодня, 19:30

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом».

  • Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.
  • «Локо» выиграл со счетом 1:0.
  • «Факел» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум спорным эпизодам.

1. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Локомотив» на 8-й минуте

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Локомотива» Сергей Пиняев сосредоточен на мяче и его руки естественно двигаются при выпрыгивании вверх, он играет в мяч, с его стороны нет явного дополнительного движения рукой в сторону соперника, контакт с соперником ненаказуемый.

2. Проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Локомотив» на 20-й минуте

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Локомотива» Егор Погостнов выпрыгивает вверх в нормальной манере и играет в мяч, его руки естественно движутся для этого действия игрока. В тоже время игрок «Факела» Алексей Каштанов совершает движение в сторону Погостнова и инициирует контакт с телом и рукой защитника «Локомотива».

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Факел Кукуляк Евгений
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