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  • Газзаев назвал ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005: «Все это – в течение одной минуты»

Газзаев назвал ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005: «Все это – в течение одной минуты»

Сегодня, 18:33

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил момент, решивший исход противостояния со «Спортингом» в финале Кубка УЕФА-2004/05.

«Уже при счeте 2:1 в нашу пользу последовала атака «Спортинга», Акинфеев отразил дальний удар Жоау Моутинью, но Родриго Тельо оказался первым на подборе, прострелил вдоль ворот и Рожерио должен был оформить дубль, но мяч от его голени непостижимым образом срикошетил в штангу, а от неe в руки Игоря.

В подобной ситуации любой вратарь, тем более когда твоя команда ведeт, да ещe в таком матче, лежал бы долго и выдерживал паузу. Акинфеев же сразу вскочил и сделал точный вынос на левый фланг в направлении Даниэля Карвальо. Тот оттeр защитника и прострелил в центр штрафной на Вагнера...

Мы сидели на скамейке, я даже успел подумать: ну, метр там всего, неужели промахнeтся? Вагнер забил, и фактически игра была решена. И всe это – в течение одной минуты», – рассказал Газзаев.

  • ЦСКА выиграл со счетом 3:1.
  • Финал прошел 18 мая 2005 года – сейчас армейцы готовятся к празднованию 20-летия победы.

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Источник: RT
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Спортинг Газзаев Валерий
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1747410445
Я не помню у спартака такого кубка на полках в музеи. Есть у ЦСКА, Зенита, у спартака на этом месте сушенные бананы.
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