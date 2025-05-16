Газзаев назвал ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005: «Все это – в течение одной минуты»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил момент, решивший исход противостояния со «Спортингом» в финале Кубка УЕФА-2004/05.

«Уже при счeте 2:1 в нашу пользу последовала атака «Спортинга», Акинфеев отразил дальний удар Жоау Моутинью, но Родриго Тельо оказался первым на подборе, прострелил вдоль ворот и Рожерио должен был оформить дубль, но мяч от его голени непостижимым образом срикошетил в штангу, а от неe в руки Игоря.

В подобной ситуации любой вратарь, тем более когда твоя команда ведeт, да ещe в таком матче, лежал бы долго и выдерживал паузу. Акинфеев же сразу вскочил и сделал точный вынос на левый фланг в направлении Даниэля Карвальо. Тот оттeр защитника и прострелил в центр штрафной на Вагнера...

Мы сидели на скамейке, я даже успел подумать: ну, метр там всего, неужели промахнeтся? Вагнер забил, и фактически игра была решена. И всe это – в течение одной минуты», – рассказал Газзаев.