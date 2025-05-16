Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно его удалили из клуба»

Бывший защитник «Спартака-2» и «Ростова» Виталий Дьяков не исключил увольнения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в конце кубковой встречи с «Ростовом» за выход в суперфинал (1:2).

«Это определяющая игра для Станковича была. Возможно, не только с бровки его удалили, но и из клуба. Я не понимаю, почему он возмущался судейством», – сказал Дьяков.