Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно его удалили из клуба»

Бывший защитник «Спартака-2» и «Ростова» Виталий Дьяков не исключил увольнения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в конце кубковой встречи с «Ростовом» за выход в суперфинал (1:2).
«Это определяющая игра для Станковича была. Возможно, не только с бровки его удалили, но и из клуба. Я не понимаю, почему он возмущался судейством», – сказал Дьяков.
- Станкович был удален на 90+8-й минуте. Также красные карточки получили два футболиста «Спартака» Манфред Угальде (84-я минута) и Наиль Умяров (90+5-я).
- Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Под его руководством команда на смогла завоевать титулов в этом сезоне.
Источник: «Матч ТВ»