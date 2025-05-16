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  • Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно его удалили из клуба»

Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно его удалили из клуба»

Сегодня, 08:29
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Бывший защитник «Спартака-2» и «Ростова» Виталий Дьяков не исключил увольнения главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Серб получил красную карточку в конце кубковой встречи с «Ростовом» за выход в суперфинал (1:2).

«Это определяющая игра для Станковича была. Возможно, не только с бровки его удалили, но и из клуба. Я не понимаю, почему он возмущался судейством», – сказал Дьяков.

  • Станкович был удален на 90+8-й минуте. Также красные карточки получили два футболиста «Спартака» Манфред Угальде (84-я минута) и Наиль Умяров (90+5-я).
  • Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Под его руководством команда на смогла завоевать титулов в этом сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак БроукБойз Станкович Деян Дьяков Виталий
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Комментарии (1)
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Доктор Ми Ми
1747373737
Я смотрю он прям покоя ни кому не даёт. Все прям спят и видят с первого дня, что его нужно выгнать из Спартака. Значит хороший тренер. Нужно оставлять.
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