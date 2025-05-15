Орлов объяснил неудачу «Зенита» в матче с ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлова после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3) сказал, что петербургскийй клуб оказался обескровлен из-за ухода Клаудиньо и травм Вендела и Лусиано Гонду.

«Да, вылетели из Кубка, но нельзя ссылаться на то, что матч с ЦСКА забрал много сил. Оправданий никаких быть не может!

Лусиано даже в заявку вчера не попал. Значит, лечится. И неизвестно, сыграет ли с «Ростовом». Без него, конечно, трудно.

Игра Глушенкова? Смотрелся лучше, чем в ряде предыдущих встреч. Но где голы, где голевые передачи?

Опять провалы в центре поля. Нет игроков. «Зенит» оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано, травмирован Вендел. А достойных замен этим футболистам нет.

Надо отдать должное волевым качествам хозяев. Раз прошли дальше, то заслужили. Счет на табло. По качеству футбола, по энергетике команда Николича сейчас лучшая в РПЛ.

Если «Зенит» не выиграет чемпионат, можно ли будет назвать этот сезон провальным? Ну не знаю... Команда Семака идет рядом с «Краснодаром», борьба продолжается.

Но потенциал у футболистов сине-бело-голубых, конечно, выше. Почему он не раскрыт? Это уже пусть решает руководство. Ну что нам сейчас об этом говорить? Не будем требовать крови!

Давайте лучше хвалить армейцев. ЦСКА же вынес «Краснодар», а теперь и «Зенит»! Какой характер, какая агрессия, самоотдача! Какой красивый гол забил Мусаев! Эракович перед ним прыгал и не дотянулся до мяча. Английский гол. Какие претензии могут быть к Адамову? Все четко – в угол.

А какие у армейцев болельщики? Какая поддержка! Какая сплоченность!» – сказал Орлов.