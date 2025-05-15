Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Орлов объяснил неудачу «Зенита» в матче с ЦСКА

Сегодня, 11:59
21

Комментатор Геннадий Орлова после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3) сказал, что петербургскийй клуб оказался обескровлен из-за ухода Клаудиньо и травм Вендела и Лусиано Гонду.

«Да, вылетели из Кубка, но нельзя ссылаться на то, что матч с ЦСКА забрал много сил. Оправданий никаких быть не может!

Лусиано даже в заявку вчера не попал. Значит, лечится. И неизвестно, сыграет ли с «Ростовом». Без него, конечно, трудно.

Игра Глушенкова? Смотрелся лучше, чем в ряде предыдущих встреч. Но где голы, где голевые передачи?

Опять провалы в центре поля. Нет игроков. «Зенит» оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано, травмирован Вендел. А достойных замен этим футболистам нет.

Надо отдать должное волевым качествам хозяев. Раз прошли дальше, то заслужили. Счет на табло. По качеству футбола, по энергетике команда Николича сейчас лучшая в РПЛ.

Если «Зенит» не выиграет чемпионат, можно ли будет назвать этот сезон провальным? Ну не знаю... Команда Семака идет рядом с «Краснодаром», борьба продолжается.

Но потенциал у футболистов сине-бело-голубых, конечно, выше. Почему он не раскрыт? Это уже пусть решает руководство. Ну что нам сейчас об этом говорить? Не будем требовать крови!

Давайте лучше хвалить армейцев. ЦСКА же вынес «Краснодар», а теперь и «Зенит»! Какой характер, какая агрессия, самоотдача! Какой красивый гол забил Мусаев! Эракович перед ним прыгал и не дотянулся до мяча. Английский гол. Какие претензии могут быть к Адамову? Все четко – в угол.

А какие у армейцев болельщики? Какая поддержка! Какая сплоченность!» – сказал Орлов.

Еще по теме:
Реакция Петржелы на вылет «Зенита» 12
Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти 12
Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1747300479
Что со старым? Давно так ЦСКА не хвалили
Ответить
Ziklop
1747300521
замена тренеров в первую очередь нужна!!! и новый тренер должен с игроками разбираться и гнать соболей ахметовых... из команды!
Ответить
ilich55
1747302119
На то они и армейские болельщики, чтобы быть сплочёнными. Дисциплину в армии никто не отменял!!!
Ответить
Plyash
1747302241
-Словно орёл на вершине Кавказа -Вещюет Орлов на краю унитаза
Ответить
Snek
1747302544
Вы обождите, у Николича команда собрана не из тех, игроков, что все думают. Сейчас они зазвездятся и подумают, что это не Николич из кучки гнилых и ржавых шестерёнок собрал двигатель, а они все сияющие титановые шестерёнки. Вот тогда мы заплачем.
Ответить
Cleaner
1747302748
Я как флюгер на ветру я Всё кручусь-верчусь, всё кручусь-верчусь И другой судьбы не будет, Лишь на эту я гожусь. Я — флюгер, флюгер, флюгер, Я — флюгер, флюгер, флюгер, Я — флюгер…
Ответить
Инсаров
1747303462
Внимание!!! Трансферы "Зенита" и ЦСКА в сезоне 2024 - 2025 г. "Зенит" - 77,16 млн. евро ЦСКА - 6,2 млн. евро
Ответить
Интерес
1747303946
Очень люблю комментарии Орлова о игре "Зенита" на фоне их неудач!Но где видеофиксация просветлённого лица группен-руководителя Миллера после матча? Как он выглядит в минуты триумфа,подхалимы нам постоянно семь лет демонстрировали,и вот он пропал...Занят,видимо.
Ответить
Итал.
1747304043
Получил Экстаз,Браво Кони,мои Кони.
Ответить
andr45
1747308056
ОРЛОВ «Zenitе»  оказался обескровлен. Уехал Клаудиньо, травмирован Лусиано, травмирован Вендел.   А достойных замен этим футболистам нет.» То есть Соболев (10 млн.евро)и Энрике (38 млн.евро) деньги на ветер?) Ну и селекция у Миллера)))
Ответить
Главные новости
Бубнов: «У меня есть информация по Станковичу»
14:03
1
Промесу предложили контракт на сезон-2025/26
12:57
2
Реакция Петржелы на вылет «Зенита»
12:27
12
«Локомотив» откажется от трансфера Сергеева и купит Руденко
12:17
3
Орлов объяснил неудачу «Зенита» в матче с ЦСКА
11:59
21
Игрока РПЛ призвали в армию
11:51
3
Стал известен срок возможного контракта Карпина с «Динамо»
11:25
1
Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти
11:04
12
Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев
10:42
11
Мостовой сказал, у кого больше шансов в матче «Спартак» – «Ростов»
10:20
4
Все новости
Все новости
«Спартак» объявил об аншлаге на матче с «Ростовом»
13:25
3
Орлов оценил решение тренеров «Зенита» доверить Соболеву первый пенальти
11:04
12
Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти
09:50
9
Дивеев – о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Знали, что забьем»
09:37
1
Тренер «Зенита» остался недоволен судейством матча с ЦСКА: «Все против нас»
09:02
31
Мусаев рассказал об эмоциях после гола «Зениту»: «Стряхнул с себя все дерьмо»
08:35
5
Радимов определил фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»
08:15
7
Мостовой объяснил, почему ЦСКА наказал «Зенит» в кубковом матче
07:49
10
Радимов объяснил, почему РФС будет болеть за «Спартак» в матче с «Ростовом»
01:23
6
Круговой прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 23:37
4
ВидеоРеакция Мостового на неудачный пенальти Соболева в матче с ЦСКА
Вчера, 23:26
12
ВидеоТороп прокомментировал отбитый пенальти от Соболева
Вчера, 23:13
6
ВидеоИгрокам ЦСКА увеличили премиальные за проход «Зенита»
Вчера, 22:56
2
Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА
Вчера, 22:47
17
ВидеоРеакция Медведева на вылет «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 22:36
31
Николич прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:27
8
Семак прокомментировал вылет «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 22:21
26
ВидеоИгроки ЦСКА отпраздновали выход в суперфинал с фанатами
Вчера, 22:13
Кисляк – о проходе «Зенита»: «Они стояли и ждали конца матча»
Вчера, 22:03
9
Лепсая жестко высмеял «Зенит» после кубкового вылета
Вчера, 21:56
13
ВидеоСоболев не реализовал удар в серии пенальти против ЦСКА
Вчера, 21:47
40
⚡ FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ
Вчера, 21:41
204
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:40
1
Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»
Вчера, 21:01
21
ВидеоОбляков не забил пенальти в ворота «Зенита» при счете 1:0
Вчера, 20:27
16
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 14 мая
Вчера, 18:37
6
Комличенко описал «Спартак» двумя словами перед кубковым матчем
Вчера, 10:37
3
Григорян отказал «Спартаку» в статусе фаворита кубкового матча с «Ростовом»
Вчера, 09:37
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 