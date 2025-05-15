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  • Бывший главный тренер «Зенита» объяснил промах Соболева при ударе с пенальти

Бывший главный тренер «Зенита» объяснил промах Соболева при ударе с пенальти

Сегодня, 21:24
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Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт не стал упрекать нападающего команды Александра Соболева за нереализованный послематчевый пенальти в кубковой игре с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4).

«Пенальти – лотерея. Я понимаю, как пытался пробить Соболев. Это несчастный случай. Он пытался бить по вратарю и своего добился, ведь Тороп завалился в правый угол. Возможно, у Соболева голеностоп неправильно был поставлен – надо было на полметра пробить в сторону. Многие бьют, глядя на вратаря.

Не стал бы упрекать Соболева в чeм-то, хотя от его пребывания в «Зените» больше минусов, чем плюсов. При этом Александр – достаточно приличный футболист, который это доказывал», – сказал Рапопорт.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Соболев Александр
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747334047
Он пытался ему в руки пробить, туда и попал.
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Taps
1747336289
Тупой урод.
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