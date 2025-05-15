Бывший главный тренер «Зенита» объяснил промах Соболева при ударе с пенальти

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт не стал упрекать нападающего команды Александра Соболева за нереализованный послематчевый пенальти в кубковой игре с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4).
«Пенальти – лотерея. Я понимаю, как пытался пробить Соболев. Это несчастный случай. Он пытался бить по вратарю и своего добился, ведь Тороп завалился в правый угол. Возможно, у Соболева голеностоп неправильно был поставлен – надо было на полметра пробить в сторону. Многие бьют, глядя на вратаря.
Не стал бы упрекать Соболева в чeм-то, хотя от его пребывания в «Зените» больше минусов, чем плюсов. При этом Александр – достаточно приличный футболист, который это доказывал», – сказал Рапопорт.
- В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
- Суперфинал Кубка с участием ЦСКА и победителем встреч «Спартак» – «Ростов» пройдет 1 июня.
Источник: «Чемпионат»