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  • Экс-игрок «Зенита» защитил Соболева: «Он не вписывается в бразильскую карусель»

Экс-игрок «Зенита» защитил Соболева: «Он не вписывается в бразильскую карусель»

Сегодня, 12:27

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что нападающего команды Александра Соболева пока не нужно ругать.

Форвард не реализовал первый послематчевый пенальти в ответной кубковой игре с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4).

«Настоящий болельщик не будет говорить гадостей. В этой встрече с ЦСКА Соболев не должен был выходить играть, либо надо было выпускать его с самого начала. А винить игрока, который вышел в конце матча...

У «Зенита» за всю игру два удара в створ, и причeм здесь Соболев? У меня много вопросов к тренерскому штабу, игрокам, которые провели слабый матч.

Чтобы Соболев смог себя проявлять в «Зените», Семаку надо менять структуру игры под него, и нужно доставлять мяч в штрафную. Должны быть быстрые, проникающие передачи. Он не вписывается в бразильскую карусель «Зенита».

Его пока не надо ругать. Впереди ещe два матча. Он старается, отдаeтся на поле, но присутствует брак.

Можно вспомнить чемпионаты мира, где великие футболисты Италии, Англии, Испании, Германии не забивали пенальти. К сожалению, Соболева сразу так приняли, как Володю Быстрова в своe время. Поэтому тут больше вопросы к игре, а не к нереализованному одиннадцатиметровому Саши. Надо подождать две игры и делать выводы. Давайте успокоимся», – сказал Стрепетов.

  • В первой игре «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:0.
  • 28-летний Соболев провел за «Зенит» 29 матчей, забил 6 голов, отдал 2 передачи.

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Источник: Legalbet
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Соболев Александр
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