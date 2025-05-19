Аршавин оценил удар Соболева с пенальти в игре с ЦСКА

Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокоментировал удар нападающего команды Александра Соболева в серии послематчевых пенальти в ответной кубковой игре с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4).

– Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?

– Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.

– Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?

– Он должен был этого ожидать.