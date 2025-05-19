Аршавин оценил удар Соболева с пенальти в игре с ЦСКА

Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокоментировал удар нападающего команды Александра Соболева в серии послематчевых пенальти в ответной кубковой игре с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4).
– Ваши мысли, когда увидели пенальти Соболева с ЦСКА?
– Блин, ну ему нельзя так бить. Он может промазать, но так нельзя.
– Не переживали за него, что получит хейт от болельщиков?
– Он должен был этого ожидать.
- В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Соболев не реализовал первый удар петербуржцев с пенальти в ответной игре.
- Также послематчевый 11-метровый не реализовал Густаво Манутан, который наносил 5-й удар у «Зенита» в серии.
Источник: «Чемпионат»