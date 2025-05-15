Тренер «Зенита» остался недоволен судейством матча с ЦСКА: «Все против нас»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра выразил недовольство работой судей в ответном кубковом матче с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) в Москве. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
– Почему упустили преимущество, заработанное в домашнем матче?
– Не получилось забить, не смогли реализовать моменты, хотя они были. Пропустили в двух эпизодах, где недоработали и потеряли концентрацию.
– Сергей Семак был не очень доволен судейством.
– Не только он. Все мы недовольны, причем давно.
– Это влияет на результаты команды?
– Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас – 0 на 100.
– Это системная проблема?
– Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону.
- В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
- Суперфинал Кубка с участием ЦСКА и победителем встреч «Спартак» – «Ростов» пройдет 1 июня.
Источник: «Матч ТВ»