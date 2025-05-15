Тренер «Зенита» остался недоволен судейством матча с ЦСКА: «Все против нас»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра выразил недовольство работой судей в ответном кубковом матче с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) в Москве. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

– Почему упустили преимущество, заработанное в домашнем матче?

– Не получилось забить, не смогли реализовать моменты, хотя они были. Пропустили в двух эпизодах, где недоработали и потеряли концентрацию.

– Сергей Семак был не очень доволен судейством.

– Не только он. Все мы недовольны, причем давно.

– Это влияет на результаты команды?

– Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас – 0 на 100.

– Это системная проблема?

– Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону.