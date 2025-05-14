Семак прокомментировал вылет «Зенита» от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после кубкового матча против ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти).

– Очень обидно уступить за шаг до финала. Нужно было забивать. Сама игра была неплохой в нашем исполнении.

Где‑то мы не справились, где‑то непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матч. Тот же первый пенальти – там не было фола. Два игрока в офсайде, которые мешают нашим игрокам. Трактовку оставим на усмотрение специалистам, а так – жалко. Не справились с одним угловым, но и там большой вопрос по поводу фола на Барриосе, которому просто не дали сыграть.

– Сегодня Педро не играл на своей позиции. Можете прокомментировать?

– Он уже играл на этой позиции, в центре во втором тайме. Замена вынужденная, потому что проблемы с мышцами.