Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Семак прокомментировал вылет «Зенита» от ЦСКА

Сегодня, 22:21
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после кубкового матча против ЦСКА (0:2, 3:4 по пенальти).

– Очень обидно уступить за шаг до финала. Нужно было забивать. Сама игра была неплохой в нашем исполнении.

Где‑то мы не справились, где‑то непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матч. Тот же первый пенальти – там не было фола. Два игрока в офсайде, которые мешают нашим игрокам. Трактовку оставим на усмотрение специалистам, а так – жалко. Не справились с одним угловым, но и там большой вопрос по поводу фола на Барриосе, которому просто не дали сыграть.

– Сегодня Педро не играл на своей позиции. Можете прокомментировать?

– Он уже играл на этой позиции, в центре во втором тайме. Замена вынужденная, потому что проблемы с мышцами.

  • В 1-м матче «Зенит» победил 2:0.
  • Обе команды претендуют на титул РПЛ.
  • Кубковый суперфинал состоится 1 июня в «Лужниках».

Еще по теме:
Реакция Медведева на вылет «Зенита» от ЦСКА 10
Николич прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом» 4
Игроки ЦСКА отпраздновали выход в суперфинал с фанатами
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1747250801
***** пролетели,а всё остальное-детали.
Ответить
Taps
1747250906
СеРожа Семак везде обосрался. Парня пора в утиль ...
Ответить
biber.ru
1747251031
В крысёныша превратился.
Ответить
Серый212918
1747251037
А по мужицки никак??? Сэм, ты ж былые годы был нормальным мужиком, бабло сгубило?
Ответить
Тинез Розоп
1747251114
Иди форель тренируй…
Ответить
АЛЕКС 58
1747251222
Какие то жалкие оправдания
Ответить
ivany4
1747251556
Семак во всей красе, - ни тренировать, ни оправдываться не умеет.)) А может тебе конюхом поработать годик-другой, глядишь и мысли появится.))
Ответить
...уефан
1747251669
...да ладно тебе, Сергей Богданович, порадуйся лучше с народом российским...
Ответить
САДЫЧОК
1747251911
До какого года у физрука контракт? До 2035?
Ответить
Главные новости
ВидеоРеакция Медведева на вылет «Зенита» от ЦСКА
22:36
10
Николич прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»
22:27
4
Семак прокомментировал вылет «Зенита» от ЦСКА
22:21
9
Кисляк – о проходе «Зенита»: «Они стояли и ждали конца матча»
22:03
4
Лепсая жестко высмеял «Зенит» после кубкового вылета
21:56
6
ВидеоСоболев не реализовал удар в серии пенальти против ЦСКА
21:47
33
⚡ FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ
21:41
186
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
21:30
Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»
21:01
18
ВидеоОбляков не забил пенальти в ворота «Зенита» при счете 1:0
20:27
16
Все новости
Все новости
Стало известно, сколько Соболев играл в Dota 2 перед матчем с ЦСКА
22:47
1
ВидеоИгроки ЦСКА отпраздновали выход в суперфинал с фанатами
22:13
ВидеоСоболев не реализовал удар в серии пенальти против ЦСКА
21:47
32
⚡ FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ
21:41
184
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
21:40
1
Мостовой назвал беспределом решение судьи в матче ЦСКА – «Зенит»
21:01
18
ВидеоОбляков не забил пенальти в ворота «Зенита» при счете 1:0
20:27
16
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 14 мая
18:37
6
Комличенко описал «Спартак» двумя словами перед кубковым матчем
10:37
3
Григорян отказал «Спартаку» в статусе фаворита кубкового матча с «Ростовом»
09:37
11
МакSим выступит перед ближайшим матчем «Спартака»: «Готовьте ваши голоса»
Вчера, 22:33
5
Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 20:41
4
Определены судьи на финалы FONBET Кубка России
Вчера, 15:15
7
Червиченко поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 12:56
5
Где смотреть матч ЦСКА – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 14 мая 2025
Вчера, 10:16
Черчесов поделился ожиданиями от кубкового матча «Спартак» – «Ростов»
12 мая
В России могут ввести Fan ID на матчах Кубка и Суперкубка
11 мая
10
КДК наказал Станковича по итогам кубкового матча с «Динамо»
7 мая
1
Абаскаль – о шансах «Спартака» в Кубке: «Очень близок к победе»
6 мая
2
Комличенко в процентах оценил шансы «Ростова» пройти «Спартак» в FONBET Кубке России
3 мая
9
Утверждена дата кубкового матча «Спартак» – «Ростов»
2 мая
4
Смородская оценила желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем
1 мая
8
Дивеев – о судействе матча в Санкт-Петербурге: «Можно сюда не приезжать»
1 мая
12
Защитник ЦСКА назвал спорным судейство матча с «Зенитом»
1 мая
7
Семак ответил, почему Соболев не сыграл с ЦСКА
1 мая
8
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов объяснил стычку с Глебовым из ЦСКА
1 мая
1
Николич высказался о кубковом поражении ЦСКА от «Зенита»
30 апреля
6
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над ЦСКА
30 апреля
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 