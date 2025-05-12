Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Станислав Черчесов оценил исход матча 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0).

«Спартак» на гол точно наиграл. У него были моменты во втором тайме было много ударов. Другое дело, что нельзя так выходить на матчи – уже в который раз. Это только Станкович нам может сказать, я могу только предполагать.

Всe же есть финал Пути регионов Кубка России. Может, нагрузки так рассчитаны, что через игру с «Динамо» он хотел команду к нему подготовить. Я, например, удивился, когда увидел Хлусевича – он давно не играл. А Мартинс, например, не вышел», – сказал Черчесов.