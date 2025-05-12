Черчесов прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Станислав Черчесов оценил исход матча 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0).
«Спартак» на гол точно наиграл. У него были моменты во втором тайме было много ударов. Другое дело, что нельзя так выходить на матчи – уже в который раз. Это только Станкович нам может сказать, я могу только предполагать.
Всe же есть финал Пути регионов Кубка России. Может, нагрузки так рассчитаны, что через игру с «Динамо» он хотел команду к нему подготовить. Я, например, удивился, когда увидел Хлусевича – он давно не играл. А Мартинс, например, не вышел», – сказал Черчесов.
- «Спартак» опустился на 5-е место.
- По ходу весны команда шла 2-й.
- 15 мая команда примет «Ростов» в кубковом матче.
Источник: «Матч ТВ»