Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Победа «Динамо» по всем статьям на своем стадионе. Очень хорошее начало хозяев, к которому «Спартак» оказался совершенно не готов. Это заслуга Ролана Гусева – настроить команду. Он еще в Самаре сказал готовиться к «Спартаку».

«Спартак» вышел абсолютно неподготовленный. «Спартак» без медалей. Команда завалила концовку чемпионата. Это очевидно. С такой игрой «Ростов» им не обыграть. «Ростов» сильнее как команда, более настроена.

Проблема «Спартака» не в судьях. Почему не играет Пабло Солари? Один из лучших», – сказал Радимов.