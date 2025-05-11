Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Локомотив»: Игра состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Ильин, Каштанов.

Главный тренер: Игорь Шалимов

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Монтес, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Раков, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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