Ловчев – о «Факеле»: «Попал в лучшую лигу мира»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поддержал «Факел» после вылета клуба из РПЛ. В 28-м туре воронежцы дома проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1.

«С таким прискорбным голосом сейчас говорили, что «Факел» вылетел. Но он не вылетел, а попал в лучшую лигу мира. Я был на открытии стадиона в Воронеже, я был в шоковом состоянии: «Факел» проигрывал «Акрону», и ни один человек не ушел со стадиона.

Я зауважал и симпатичный город, а особенно болельщиков. Жаль – да, но что делать, футбол такой», – сказал Ловчев.