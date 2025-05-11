Ловчев – о «Факеле»: «Попал в лучшую лигу мира»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поддержал «Факел» после вылета клуба из РПЛ. В 28-м туре воронежцы дома проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1.
«С таким прискорбным голосом сейчас говорили, что «Факел» вылетел. Но он не вылетел, а попал в лучшую лигу мира. Я был на открытии стадиона в Воронеже, я был в шоковом состоянии: «Факел» проигрывал «Акрону», и ни один человек не ушел со стадиона.
Я зауважал и симпатичный город, а особенно болельщиков. Жаль – да, но что делать, футбол такой», – сказал Ловчев.
- У «Факела» продолжается безвыигрышная серия продолжительностью 17 матчей подряд.
- Клуб занимает 16-е место в РПЛ с 16 очками и уже не сможет подняться выше 15-й позиции.
Источник: «Матч ТВ»