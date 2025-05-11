Галактионов подвел итоги матча с «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0) назвал заслуженной победу своей команды.

– Нам необходимо было переломить такую серию, когда давно не побеждали на выезде. Нам было очень важно двигаться вперед, набирать очки, цепляться. Шансы есть. Еще два матча, которые нужно провести достойно по качеству и результату.

Фассон сыграл очень дисциплинированно слева, как и вся команда. Когда есть игровая дисциплина, все сосредоточены и бьются, есть моменты в атаке… Могли увеличивать счет. Сегодня такая достаточно неплохая игра.

– Почему замены у вашей команды последовали только на 75‑й минуте?

– Ребята достаточно неплохо играли. Тяжело входить по ходу матча в такую боевую игру, плюс синтетика, много единоборств. Старались не делать больших изменений. Воробьев попросил замену, Сулейманов более свежий вышел.

– «Факел» вылетел из РПЛ после поражения от вашей команды.

– Безусловно, жаль. Сегодня просто феноменальная прекрасная атмосфера, заполненный до отказа стадион. Всегда приятно играть в такой обстановке. Желаю Воронежу и «Факелу» скорейшего возвращения.

Посмотрим, как сложатся остальные результаты, пока сложно говорить. Но то, что «Факел» – это боевая команда, прекрасный регион и город – в этом плане, конечно, есть небольшой осадок. Но мы сегодня выиграли, мы заслужили победу, так что мы довольны.