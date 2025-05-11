Примера. Исторический покер Серлота за 23 минуты принес «Атлетико» победу над «Сосьедадом» (4:0)

«Атлетико» в 35-м туре Примеры победил дома «Реал Сосьедад». Исход решен Александром Серлотом, оформившим покер.

Норвежец забил четыре мяча в течение 23 минут. Это самый быстрый покер в истории Примеры.

Серлот ранее выступал за «Сосьедад».

«Атлетико» идет на третьем месте. «Сосьедад» занимает 12-е место.

Арсен Захарян пропускал матч из-за травмы.

Испания. Примера. 35-й тур

Атлетико – Реал Сосьедад– 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Серлот, 7; 2:0 – Серлот, 10; 3:0 – Серлот, 11; 4:0 – Серлот, 30.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры