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  • РПЛ. «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1), отрыв от «Зенита» – 1 очко

РПЛ. «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1), отрыв от «Зенита» – 1 очко

Вчера, 21:26
124

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата России.

Единственный гол забил Сауль Гуарирапа на 69-й минуте. Венесуэлец вышел на замену за 6 минут до этого.

«Краснодар» сохраняет лидерство в РПЛ с 61 очком. За два тура до финиша команда опережает «Зенит» на 1 очко. ЦСКА идет 3-м с 55 баллами.

Красно-синие продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей подряд.

Россия. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Гуарирапа, 69.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (124)
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АЛЕКС 58
1746904350
А гол красавчик! Между ног!
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"supermax"
1746904514
Не дадут теперь Краснодару .... Не ему в этом году 100 лет позора
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Cleaner
1746904593
Кордобу я сегодня один раз за всю игру увидел. Когда он прическу свою поправлял. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Айболид
1746904671
Плачут . Плачут и хрюкают . Им вообще на всё насрать , только бы Зениту по плохело . Надо же так стараться , чтобы в чужой огород говна с камнями накидать ..... Ни перед чем ведь не остановяться . Я не имею морального права болеть за какую либо команду, кроме Зенита . Но хотелось бы пожелать ФК Краснодар - не розачаровывать своих болел в последних турах .
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АК 68
1746905682
Вопрос к ТВ - неужели у нас в стране нет более достойных и уважаемых экспертов, чем Григорян с Писаревым.Коля,ладно ещё чемпионом был, а Григоряна то зачем вы тащите, почему мы его бредятину должны слушать, за какие заслуги матч тв его регулярно приглашает?
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Pourquoi pas
1746905698
Ну чё, быки?! Вы сами себе подписали приказ "ни шагу назад"...
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кайрос
1746907014
А так то --Зенит позор российского футбола.Гы гы
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FFR
1746907534
У Краснодара нет запаса прочности.
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rash1959
1746910208
Не быки, а телёнки.
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Oldtrafford83
1746940459
Поздравляю Зенит с титулом ибо яйца снова разбились!!!
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