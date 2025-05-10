РПЛ. «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1), отрыв от «Зенита» – 1 очко

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура чемпионата России.

Единственный гол забил Сауль Гуарирапа на 69-й минуте. Венесуэлец вышел на замену за 6 минут до этого.

«Краснодар» сохраняет лидерство в РПЛ с 61 очком. За два тура до финиша команда опережает «Зенит» на 1 очко. ЦСКА идет 3-м с 55 баллами.

Красно-синие продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей подряд.

Россия. РПЛ. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Гуарирапа, 69.

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