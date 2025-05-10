Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не верит в «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Думаю, что «Краснодар» не просто потеряет очки, а ЦСКА выиграет этот матч. Дело в том, что для краснодарцев эта игра настолько важна, что они будут зажаты, будут переживать, перегорят из-за неопытности. И ЦСКА их дожмет и выиграет с разницей в один мяч.

Но для «Краснодара» это особо ничего не значит – ну, проиграют и проиграют, у них в принципе есть право на одну ошибку. У них останется очко в запасе, они обыграют «Оренбург», а потом останется домашняя встреча с «Динамо», в которой они своего не упустят.

– Так может, если есть это право на ошибку, «Краснодар» наоборот должен быть относительно раскрепощен?

– Но они же понимают, что в случае победы над ЦСКА, чемпионство – на 99%. И «Краснодар» могут перекачать – пресса, болельщики, Мусаев. А перемотивировать команду еще хуже, чем недомотивировать. И они могут быть не в своей тарелке.