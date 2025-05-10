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Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет ЦСКА

Сегодня, 09:05
12

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не верит в «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Думаю, что «Краснодар» не просто потеряет очки, а ЦСКА выиграет этот матч. Дело в том, что для краснодарцев эта игра настолько важна, что они будут зажаты, будут переживать, перегорят из-за неопытности. И ЦСКА их дожмет и выиграет с разницей в один мяч.

Но для «Краснодара» это особо ничего не значит – ну, проиграют и проиграют, у них в принципе есть право на одну ошибку. У них останется очко в запасе, они обыграют «Оренбург», а потом останется домашняя встреча с «Динамо», в которой они своего не упустят.

– Так может, если есть это право на ошибку, «Краснодар» наоборот должен быть относительно раскрепощен?

– Но они же понимают, что в случае победы над ЦСКА, чемпионство – на 99%. И «Краснодар» могут перекачать – пресса, болельщики, Мусаев. А перемотивировать команду еще хуже, чем недомотивировать. И они могут быть не в своей тарелке.

  • Матч в Москве начнется в 19:30 мск.
  • «Краснодар» сегодня может оформить чемпионство.
  • Для этого нужна победа над ЦСКА и поражение «Зенита» от «Динамо Мх».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
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Комментарии (12)
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Тинез Розоп
1746860724
Забыл ещё один фактор. Синий чемоданчик судье…
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timon2401
1746862603
Потому что дядя Миллер уже занес кому нужно и сколько нужно))) вот и вся мотивация
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Интерес
1746863000
Если проиграют ЦСКА и выиграют чемпионат,то свою миссию выполнят на 100 процентов.
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FCSpartakM
1746863875
да вничью скатают скорее всего нулевую
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шахта Заполярная
1746864353
Немытые уже стимулировали и судеек и коняшек, так что трудно будет бычкам
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boris63
1746864473
Здесь ещё бабка на двое сказала, Армейцы в этом сезоне дома играют плохо и не только с лидерами, статистика не врет. Так что все зависит как Николич настроит команду и кто будет забивать из наших горе нападающих.
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Александр.Т.
1746865556
Ну хз впрошом году боролись за чемпионство так уж уже , да и состав можно сказать тот же что и в прошлом сезоне , так что про не опотность можно не говорить,
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FWSPM
1746867149
Очередной болтун безмозглый
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trener7
1746870097
Сам по себе Сперцян конечно сильно сдал, но если ему удастся настроить команду, то армейцам они смогут дать хороший бой. Да и Кордобу должно прорвать. Он умеет в ответственные матчи выстреливать. Ждём красивую игру!
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