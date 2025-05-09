Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стала известна сумма, которую «Ювентус» готов заплатить за Осимхена

Стала известна сумма, которую «Ювентус» готов заплатить за Осимхена

Вчера, 18:11

«Ювентус» готов предложить «Наполи» 85 миллионов евро, включая бонусы, за переход нападающего Виктора Осимхена. Решение о продаже будет принимать президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

В контракте нигерийца с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро, которая действительна только для иностранных клубов.

Эти деньги готов заплатить саудовский «Аль-Хиляль», который также собирается предложить Осимхену зарплату в размере 30-35 миллионов евро в год. Форвард рассматривает это предложение.

  • 26-летний Осимхен проводит нынешний сезон на правах аренды в «Галатасарае». Форвард провел за турецкий клуб 37 матчей, забил 33 гола, отдал 8 передач.
  • Его контракт с «Наполи» действует до лета 2026 года.

Еще по теме:
«Ювентус» выбирает между тремя полузащитниками
Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Ювентус»: Серия А, 10 мая 2025
«Болонья» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025
Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Саудовская Аравия. Премьер-лига Галатасарай Аль-Хиляль Наполи Ювентус Осимхен Виктор
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы разбираетесь в московских дерби?
6
ВидеоРФС оценил эпизод с удалением спартаковца Литвинова в матче с «Факелом»
13:37
1
ВидеоРФС: Карасев ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» – «Пари НН»
13:11
3
Видео«Алания» напомнила о 15-летии со дня разгрома «Спартака» Карпина
12:52
6
Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ
12:29
4
Букмекеры определили нового фаворита на получение «Золотого мяча»
12:18
1
Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»
11:36
1
Реакция фанатов «Зенита» на травму Вендела до конца сезона
11:18
9
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами
11:05
5
Абрамов прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»
10:51
5
Все новости
Все новости
«Ювентус» выбирает между тремя полузащитниками
00:48
Серия А. «Милан» добыл волевую победу (3:1) над соперником по финалу Кубка Италии
Вчера, 23:45
У «Милана» осталось 2 кандидата на пост главного тренера
Вчера, 20:16
Стала известна сумма, которую «Ювентус» готов заплатить за Осимхена
Вчера, 18:11
Назван клуб, за который болеет новый папа римский
Вчера, 14:45
Тотти отреагировал на критику за поездку в Россию
6 мая
15
Серия А. «Милан» добыл волевую победу над «Дженоа» (2:1) благодаря автоголу
5 мая
«Ювентус» заинтересовался нападающим «МЮ»
4 мая
1
Тотти травят в Италии за поездку в Россию
3 мая
12
В «Торино» рассказали о состоянии Ваноли, упавшего в обморок во время матча
3 мая
1
ФотоЭкс-тренер «Спартака» упал в обморок во время матча Серии А
3 мая
3
Раньери охарактеризовал Шомуродова
2 мая
1
«Интер» раскрыл диагноз Лаутаро – известно, сыграет ли он с «Барселоной»
2 мая
Самая сексуальная футболистка мира рассталась с полузащитником «Ювентуса»
30 апреля
1
Клуб семьи Берлускони вылетел из Серии A
29 апреля
Серия A. «Ювентус» дома победил «Монцу»
27 апреля
Серия A. «Интер» проиграл «Роме» (0:1) и может отстать от «Наполи» в борьбе за титул
27 апреля
2
Серия A. «Милан» победил «Венецию» в гостях
27 апреля
Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»
24 апреля
14
Серия А. «Ювентус» проиграл «Парме» (0:1) и остался вне зоны ЛЧ
23 апреля
Стал известен итальянский клуб, претендующий на Томаса Мюллера
22 апреля
Три матча Серии А перенесут из-за похорон Папы Римского
22 апреля
1
«Интер» договорился с Луисом Энрике, за трансфер вингера запросили 30-35 млн евро
22 апреля
2
«Ювентус» может совершить обмен игроками с клубом АПЛ
21 апреля
Перенос матчей Серии A из-за смерти Папы Римского спровоцировал скандал
21 апреля
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
21 апреля
2
Серия А. «Милан» дома проиграл «Аталанте» (0:1)
20 апреля
Серия A. «Интер» проиграл в гостях «Болонье» (0:1), у миланцев и «Наполи» равенство по очкам
20 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 