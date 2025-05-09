Стала известна сумма, которую «Ювентус» готов заплатить за Осимхена

«Ювентус» готов предложить «Наполи» 85 миллионов евро, включая бонусы, за переход нападающего Виктора Осимхена. Решение о продаже будет принимать президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.
В контракте нигерийца с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро, которая действительна только для иностранных клубов.
Эти деньги готов заплатить саудовский «Аль-Хиляль», который также собирается предложить Осимхену зарплату в размере 30-35 миллионов евро в год. Форвард рассматривает это предложение.
- 26-летний Осимхен проводит нынешний сезон на правах аренды в «Галатасарае». Форвард провел за турецкий клуб 37 матчей, забил 33 гола, отдал 8 передач.
- Его контракт с «Наполи» действует до лета 2026 года.
Источник: Corriere dello Sport