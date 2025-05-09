Стала известна сумма, которую «Ювентус» готов заплатить за Осимхена

«Ювентус» готов предложить «Наполи» 85 миллионов евро, включая бонусы, за переход нападающего Виктора Осимхена. Решение о продаже будет принимать президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

В контракте нигерийца с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро, которая действительна только для иностранных клубов.

Эти деньги готов заплатить саудовский «Аль-Хиляль», который также собирается предложить Осимхену зарплату в размере 30-35 миллионов евро в год. Форвард рассматривает это предложение.